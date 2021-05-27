Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла на 10 миллиардов
Сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 мая составила 621 650 000 000 грн, что на 10350000000 грн больше показателя на 1 апреля.
Сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 мая составила 621,650 млрд грн, что на 10,35 млрд грн больше показателя на 1 апреля. Об этом
Сколько средств физлиц в банках
- Вклады в национальной валюте составили374,99 млрд грн (+11,98 млрд грн за месяц);
- Вклады в иностранной валюте — 246,66 млрд грн (-1,63 млрд грн за месяц).
Доля ФОП в структуре вкладчиков
Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 мая составила 50,77 млрд грн (8,2% от общей суммы вкладов).
Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 241,20 млрд грн.
Напомним
С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.