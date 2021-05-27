Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла на 10 миллиардов

Сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 мая составила 621 650 000 000 грн, что на 10350000000 грн больше показателя на 1 апреля.

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Сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования на 1 мая составила 621,650 млрд грн, что на 10,35 млрд грн больше показателя на 1 апреля. Об этом говорится в сообщении Фонда. Сколько средств физлиц в банках