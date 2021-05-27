Госдолг в апреле вырос более чем на $1 миллиарда

В апреле совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте вырос до 2,534 трлн грн, а в иностранной валюте - до $91,33 млрд.

Госдолг в апреле вырос более чем на $1 миллиарда
Фото: konkurent.ua

В апреле совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте вырос до 2,534 трлн грн, а в иностранной валюте — до $91,33 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Как изменились показатели

В течение апреля сумма госдолга увеличилась в гривневом эквиваленте на 20 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $1,16 млрд.

При этом госдолг увеличился на 23,27 млрд грн ($1,23 млрд), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн ($ 70 млн).

Почему увеличился госдолг

Увеличение госдолга произошло в основном в результате выпуска еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью 6,875%.

Напомним

По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный госдолг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2?514,28 млрд грн ($90,17 млрд).

В апреле Минфин провел 20 аукционов по продаже ОВГЗ, привлек 14,4 млрд грн на финансирование госбюджета.

Платежи по погашению госдолга в январе-апреле составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию — 45,7 грн млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Иваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривеньИваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривень
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд доллГосдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
Гендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должностиГендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должности
Производство вагонов в Украине упало на 53%Производство вагонов в Украине упало на 53%
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла на 10 миллиардовУкраинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла на 10 миллиардов
С начала года украинцы продали валюты на $1,1 миллиарда больше, чем купилиС начала года украинцы продали валюты на $1,1 миллиарда больше, чем купили
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд доллГосдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
У украинцев на руках более 75 млн платежных картУ украинцев на руках более 75 млн платежных карт
Совокупный мировой долг вырос на 24 трлн долл.Совокупный мировой долг вырос на 24 трлн долл.
В апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлоломаВ апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлолома
В мире вырос спрос на никельВ мире вырос спрос на никель
Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%
Розничный товарооборот Украины в апреле ускорился до 34,3% — ГосстатРозничный товарооборот Украины в апреле ускорился до 34,3% — Госстат
В I квартале объем мировой торговли вырос на 10%В I квартале объем мировой торговли вырос на 10%
Последние новости
Подгружаем последние новости