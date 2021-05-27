Госдолг в апреле вырос более чем на $1 миллиарда

В апреле совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте вырос до 2,534 трлн грн, а в иностранной валюте - до $91,33 млрд.

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В апреле совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте вырос до 2,534 трлн грн , а в иностранной валюте — до $91,33 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В течение апреля сумма госдолга увеличилась в гривневом эквиваленте на 20 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $1,16 млрд.

При этом госдолг увеличился на 23,27 млрд грн ($1,23 млрд), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн ($ 70 млн).

Почему увеличился госдолг

Увеличение госдолга произошло в основном в результате выпуска еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью 6,875%.

Напомним

По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный госдолг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2?514,28 млрд грн ($90,17 млрд).

В апреле Минфин провел 20 аукционов по продаже ОВГЗ, привлек 14,4 млрд грн на финансирование госбюджета.

Платежи по погашению госдолга в январе-апреле составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию — 45,7 грн млрд.