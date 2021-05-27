С начала года украинцы продали валюты на $1,1 миллиарда больше, чем купили

Чистое предложение иностранной валюты со стороны населения с начала года превысило $1,1 млрд, сообщил в фейсбуке глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

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Что происходило на рынке в мае

По словам главы Совета, ситуация на межбанке в течение мая оставалась под контролем и не требовала активного участия Нацбанка.

Данилишин отметил, что на межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на инвалюту, который формировался на форвардном сегменте рынка. То есть чистая продажа банками иностранной валюты клиентам составила в среднем $11 млн в день.

По его словам, банки в то же время компенсировали чистую продажу иностранной валюты с позиции за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у физлиц.

Всего с начала года НБУкупил $290,5 млн валютына межбанке, а продал — $70 млн.

Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала мая составила $150 млн, безналичной — $61 млн. С начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила $1,1 млрд.

Глава Совета НБУ добавил, что объем операций клиентов банков с безналичной инвалютой с учетом операций «своп» в апреле снизился на 12,1% по операциям продажи инвалюты и на 8,5% - покупки иностранной валюты.

Контекст

Международные резервы НБУ по состоянию на 26 мая составляли $27,9 млрд, что на 4%, или на $1,2 млрд меньше, чем по состоянию на начало года, и на 0,4%, или $100 млн, меньше, чем на начало месяца.

Чистое предложение иностранной валюты населением Украины в марте составило $182 млн, а в апреле — $422 млн.