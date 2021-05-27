МВД заявило о разоблачении банды рейдеров, на счету которой - захват трех ферм

Министерство внутренних дел заявило о разоблачении в Харьковской области банды рейдеров, которая в течение 2013-2018 годов будто бы захватила три сельскохозяйственных предприятия с техникой.

Об этом сообщается на сайте МВД .

"В преступную группу входило 11 человек. В течение 2013-2018 годов фигуранты, используя поддельные документы, похищенные печати и штампы, завладели тремя сельхозпредприятиями и их техникой. Для этого организатор группировки заранее создал собственные предприятия, на которых и использовали отобранную технику", - говорится в сообщении.

Группировку обвиняют в нанесении ущерба на 200 млн гривен.

27 мая в Харькове и области произошло более 20 одновременных обысков, в ходе которых были изъяты три десятка тракторов, сеялок, борон и так далее.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.