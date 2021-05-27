В Иране временно запретили майнинг криптовалют. Причина — сбои в энергоснабжении

Иран запретил добычу криптовалют, таких как биткоин, накануне сезона пикового спроса на электроэнергию, сообщает mind со ссылкой на Bloomberg.

В Иране временно запретили майнинг криптовалют. Причина — сбои в энергоснабжении
Фото: economics.segodnya.ua

Власть прибегла к такому шагу после того, как резкое потребление привело к отключениям электроэнергии в больших городах.

Запрет вступает в силу немедленно и продлится до 22 сентября, заявил президент Хасан Роухани. Он добавил, что около 85% нынешней деятельности по криптомайнингу в стране осуществляется без лицензий.

Контекст

По данным аналитической компании Elliptic, субсидированные цены на электроэнергию и экономические санкции, ограничивающие доступ к иностранной валюте, сделали Иран важной базой для добычи криптовалют.

В отключениях электроэнергии иранские чиновники обвинили криптолихорадку, рост производства и засуху, что привело к сокращению выработки гидроэлектроэнергии.

Напомним

Сейчас Иран ведет переговоры с США и другими мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года, которая ослабит санкции и позволит иностранным компаниям предоставлять необходимые инвестиции в инфраструктуру страны.

Как сообщалось, китайская область Внутренняя Монголия предложила меры, направленные на постепенное искоренение майнинга криптовалют на своей территории. На Китай приходится около 65% мировой добычи биткоинов, на Внутреннюю Монголию — около 8% хешрейта биткоина, что превышает долю США (7,24%).

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