Налоговая милиция пришла с обыском к заказчику строительства Подольского моста

Дело касается уклонения от уплаты налогов на сумму 9 млн гривен.

Налоговая милиция Киева в четверг, 27 мая, пришла с обысками в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева ", которое является заказчиком строительства Подольского моста.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, в составе которой находится налоговая милиция.

Обыски проходят по уголовному делу по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) при проведении строительства моста на сумму 9 млн гривен.

12 мая по этому же делу проходили обыски у подрядчика строительства Подольского моста.

"Согласно материалам следствия, одно из обществ, осуществляя деятельность по строительству Подольского мостового перехода, по заказу КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева », отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий налоговая милиция хочет найти доказательства уголовного преступления.

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветка Киевского метро.