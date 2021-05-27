Налоговая милиция пришла с обыском к заказчику строительства Подольского моста

Дело касается уклонения от уплаты налогов на сумму 9 млн гривен.

Налоговая милиция пришла с обыском к заказчику строительства Подольского моста
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Налоговая милиция Киева в четверг, 27 мая, пришла с обысками в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева", которое является заказчиком строительства Подольского моста.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, в составе которой находится налоговая милиция.

Обыски проходят по уголовному делу по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) при проведении строительства моста на сумму 9 млн гривен.

12 мая по этому же делу проходили обыски у подрядчика строительства Подольского моста.

"Согласно материалам следствия, одно из обществ, осуществляя деятельность по строительству Подольского мостового перехода, по заказу КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий налоговая милиция хочет найти доказательства уголовного преступления.

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветка Киевского метро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Иваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривеньИваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривень
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд доллГосдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
Гендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должностиГендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должности
Производство вагонов в Украине упало на 53%Производство вагонов в Украине упало на 53%
Блок рекламы


Похожие новости
В Кривом Роге милиция разоблачила ферму для майнинга криптовалютВ Кривом Роге милиция разоблачила ферму для майнинга криптовалют
ГФС пришла с обысками в помещения КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятияГФС пришла с обысками в помещения КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия
Прокуратура и ГФС также пришли с обыском в "Киевгорсвет"Прокуратура и ГФС также пришли с обыском в "Киевгорсвет"
Прокуратура проводит обыски у подрядчика строительства Подольского мостаПрокуратура проводит обыски у подрядчика строительства Подольского моста
Полиция пришла с обыском к застройщику "Спецжитлофонд"Полиция пришла с обыском к застройщику "Спецжитлофонд"
СБУ пришла с обыском в бизнес-центр Коломойского, - СМИСБУ пришла с обыском в бизнес-центр Коломойского, - СМИ
ГФС разоблачила в уклонении от налогов предприятие, которое неоднократно побеждало в тендерах "Большого строительства"ГФС разоблачила в уклонении от налогов предприятие, которое неоднократно побеждало в тендерах "Большого строительства"
Налоговая амнистия от президента: под 9% для активов за рубежом и 2,5% для ОВГЗНалоговая амнистия от президента: под 9% для активов за рубежом и 2,5% для ОВГЗ
Налоговая обнародовала долги по ЕСВ. Сумма немаленькая — 21,6 миллиардаНалоговая обнародовала долги по ЕСВ. Сумма немаленькая — 21,6 миллиарда
Налоговая запустила онлайн-сервис для получения сведений о доходах. Как работаетНалоговая запустила онлайн-сервис для получения сведений о доходах. Как работает
Последние новости
Подгружаем последние новости