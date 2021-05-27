Подрядчику "Киевского метрополитена" сообщили о подозрении в нанесении 13 млн гривен убытков

Метро продали LED-лампы по завышенной цене.

Подрядчику "Киевского метрополитена" сообщили о подозрении в нанесении 13 млн гривен убытков
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Национальная полиция сообщила подрядчику "Киевского метрополитена" о подозрении в нанесении убытков местному бюджету на сумму почти 12,7 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В 2018 году между метрополитеном и подрядной организацией был заключен договор на капитальный ремонт сетей освещения в депо "Харьковское" и "Оболонь". Как оказалось, компания во время ремонтных работ установила светодиодные светильники по завышенным ценам.

"Согласно заключению экспертов по результатам проведения комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, в результате поставки светильников с светодиодным источником света в адрес КП «Киевский метрополитен» по завышенным ценам, нанесен ущерб местному бюджету в размере почти 12,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса - злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права.

По данным Prozorro, оба тендера - и в депо "Харьковское", и в депо "Оболонь" - выиграло ООО "Теплоэнергоавтоматика". Договоры от имени предприятия подписывал его директор Родион Никитин.

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