В Кривом Роге милиция разоблачила ферму для майнинга криптовалют

25 мая сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалют, которая работала в одном из подвальных помещений в Центрально-Городском районе города. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

В Кривом Роге милиция разоблачила ферму для майнинга криптовалют
Фото: npu.gov.uа

Что известно

Во время обыска в помещении полицейские обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук администратора и 12 блоков питания, с помощью которых осуществлялось генерирование.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Что нарушили

Для минимизации собственных затрат во время майнинга злоумышленники осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным.

Что с майнингом и криптовалютами в Украине

На сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней.

Вместе с тем, в целях урегулирования правоотношений в сфере обращения, хранения, владения, использования и проведения операций с помощью криптоактивов в Украине, а также определение общих принципов функционирования и правового регулирования рынка виртуальных активов в Украине на сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрированы соответствующие проекты законов.

Что такое майнинг

Майнинг, также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Майнинг приводит к повышенному потреблению электроэнергии и оставляет за собой внушительный углеродный след.

Несмотря на то, что биткоин — виртуальная валюта, ее функционирование представляет собой вполне реальный сектор экономики, требующий реальных ресурсов. На поддержание ее существования тратится много электроэнергии.

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