Китайская Xiaomi официально покинула черный список Трампа. Теперь акции компании могут торговаться в США

Министерство обороны США исключит китайскую корпорацию Xiaomi из списка санкций, в который вошли китайские компании, связанные с военными, пишет Reuters.

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Что произошло

Суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список «китайских военных предприятий». Шансы Xiaomi выиграть дело были достаточно высоки, поскольку суд не увидел в доводах Пентагона доказательств угрозы со стороны компании национальным интересам США .

Теперь американские инвесторы вновь получат право на законных основаниях покупать акции и облигации телекоммуникационной корпорации.

В компании отметили, что Xiaomi продолжит создавать высокотехнологичные продукты, чтобы удовлетворить спрос огромной базы пользователей со всего мира.

Когда акции Xiaomi вернутся на рынок

Аналитики отмечают, что акции Xiaomi подорожали на 5% — до 28 гонконгских долларов. Чуть позже рост скорректировался, снизившись до 4,14%. Этому способствовала новость о том, что бумаги компании вернутся к индексам FTSE Russell. К FTSE GEIS акции будут добавлены двумя частями: половина бумаг появится на торгах до 7 июня, остальные — через две недели.

Также в следующем месяце акции Xiaomi могут включить в индекс FTSE China 50.

Что этому предшествовало

Администрация Дональда Трампа в последние дни его президентства внесла в черный список девять китайских компаний, включая авиастроительную компанию Comac и Xiaomi.

Американцам запретили инвестировать в компании, которые попали в эти списки, поскольку Вашингтон подозревает их в связях с китайским военно-промышленным комплексом. Инвесторов обязали избавиться от активов всех компаний в списке до 11 ноября 2021 года.