Министр агрополитики предлагает снизить ставку НДС на сельскохозяйственную группу товаров с 20 до 14 процентов

Роман Лещенко заявил, что для стабилизации инфляции нужно снизить ставку НДС на всю группу товаров.

Министр агрополитики предлагает снизить ставку НДС на сельскохозяйственную группу товаров с 20 до 14 процентов
Фото: Ассоциация Ритейлеров Украины

Для сбалансирования инфляции и избежания резкого роста цен нужно снизить ставку НДС на сельскохозяйственную группу товаров, особенно социально значимых. Такая инициатива действует в европейских странах, сообщил в интервью LB.ua министр агрополитики Роман Лещенко.

В частности, это касается сливочного и растительного масла.

«Не ставить квоты, ограничения, закрывать рынки, а сбалансировать стоимость через сниженную ставку НДС на сельскохозяйственную продукцию до конечного потребителя", - считает министр.

Лещенко отметил, что "до 14% на всю группу сельхозтоваров надо снизить НДС, чтобы стабилизировать инфляцию, которая нас ожидает в этом и следующем году. На часть с/х продукции у нас действует ставка в 14%. Моя цель - достичь расширения ставки 14% на всю группу с/х продукции".

Лещенко называет своей целью снижение НДС на продукты потребления.

"Снизив ставку НДС для всех, мы еще и боремся с налоговыми скрутками. И еще хочу сказать, что за счет того, что мы снижаем ставку НДС, мы минимизируем риски работы в тени по зерну", - заявил министр.

Напомним, Лещенко анонсировал новую редакцию закона о внутренней торговле, который создаст поставщикам товаров более выгодное положение и предотвратит повышение цен. Закон поставит торговые сети в рамки правового регулирования, иначе даже масло будет дорожать до 40%.

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