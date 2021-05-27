Лещенко об импорте продуктов: "Итальянские товары в киевских киосках - все контрабанда"

Министр аграрной политики Роман Лещенко анонсировал новую редакцию закона о внутренней торговле, который поставит поставщиков товаров в более выгодное положение и предотвратит повышение цен.

Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Ситуация, которая есть сейчас, когда нет закона и регулирования, позволяет торговым сетям делать любую наценку. Позволяет сетям навязывать кабальные договоры поставщикам - рассчитываться с ними через 120 дней, через 180 дней, возвращать продукцию, которая их не устраивает. Позволяет не ставить товар на прилавок или требовать, чтобы была доплата за полку, применять штрафные санкции к товаропроизводителю", - отметил он.

По словам Лещенко, новый закон поставит торговые сети в рамки правового регулирования, иначе даже масло будет дорожать до 40%.

Министр считает, что для взятия под контроль инфляции на группу сельскохозяйственной продукции нужны три компонента. Это - наведение порядка во внутренней торговле, сбалансирование ставки налога на добавленную стоимость и решение вопроса контроля за импортом.

"Возникает все больше вопросов по поводу ввозимой продукции. Я говорю о контрабанде. Вы никогда не обращали внимание, что в киевских киосках продают какие-то итальянские товары - макароны, сыр, колбасу? Вы понимаете, что это все контрабанда? Там нет сертификации", - отметил он .

Министр заявил, что такие товары составляют сотни миллионов долларов контрабанды в Украину.

"Например, где-то на Волыни, в условном городе, польская колбаса, которая в два раза дешевле украинской, нормально идет. Потому что есть люди, у которых доход меньше, чем два доллара в день. Поэтому украинский производитель мяса находится в невыгодном положении. Сегодня в Украине - вы вдумайтесь только - за прошлый год более чем на 100% вырос импорт сыров! Официально. Молоко импортируется из-за рубежа", - отметил Роман Лещенко.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду неотложный законопроект, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.