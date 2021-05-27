Суд Гааги обязал Shell к 2030 году сократить объем выбросов на 45%

Суд Гааги обязал Shell к 2030 году сократить объем выбросов на 45%

Суд первой инстанции Гааги счел, что Royal Dutch Shell несет частичную ответственность за изменение климата, и обязал нефтяную компанию сократить объем вредных выбросов на 45% к 2030 году, отталкиваясь от уровня 2019 года. Это соответствует указаниям ООН, отмечает The Wall Street Journal.

Истцами по этому делу выступали нидерландское подразделение движения "Друзья Земли", около 17 тыс. граждан и еще шесть организаций, которые требовали, чтобы «суд обязал загрязняющую транснациональную корпорацию выделять меньше CO2 ради сохранения климата». Сама организация назвала решение суда Гааги "исторической победой".

"Это монументальная победа для нашей планеты, для наших детей и шаг на пути к пригодному для жизни будущему для всех,— заявил Дональд Полс, директор нидерландского подразделения "Друзей Земли".— Судья не оставил места для сомнений: деятельность Shell вызывает опасное изменение климата, и компания должна немедленно прекратить свое разрушительное поведение".

Компания может обжаловать сегодняшнее решение суда. При этом судья не определил, как именно Shell должна исполнять его решение и как суд будет отслеживать выполнение его требований.

Отметим, что Shell в феврале обновила свой план по снижению вредных выбросов в атмосферу. Компания собиралась ускорить этот процесс и снизить объемы выброса углекислого газа в атмосферу на 20% к 2030 году по сравнению с 2016 годом, на 45% — к 2035 году и на 100% — к 2050 году. Предыдущий план предполагал снижение выбросов к 2050 году лишь на 65%.



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