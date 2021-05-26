Amazon купила голливудскую киностудию MGM за $8,45 млрд

Компания получает права на всю библиотеку фильмов и сериалов студии.

Amazon купила голливудскую киностудию MGM за $8,45 млрд

Американская компания Amazon объявила о приобретении кинотеатров Metro-Goldwyn-Mayer.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цена сделки - 8,45 миллиарда.

Это уже вторая по величине покупка в истории компании после сделки с Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 году.

"Настоящей финансовой ценностью этого соглашения является кладезь интеллектуальной собственности в глубоком каталоге, который мы планируем переосмыслить и разработать вместе с талантливой командой MGM", - отметил старший вице-президент Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс.

В начале торгов в Нью-Йорке акции Amazon выросли примерно на 0,5%.

Согласно анонсу, Amazon сохранит наследие MGM, включая каталог фильмов, а также предоставит более широкий доступ к существующим проектам. Кроме съемочной инфраструктуры, компания получает права на всю библиотеку фильмов и сериалов студии, включая франшизы о Джеймсе Бонде и Рокки Бальбоа.

Напомним, в начале мая Amazon выиграла апелляцию в европейском суде на решение 2017 года, обязывавшее ее заплатить 250 млн евро налога в Люксембурге.

В феврале основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса на 16 февраля составляло 191 млрд долларов, что на 955 млн долларов больше, чем у основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска.

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