Украинцы все активнее продают валюту

Украинцы все активнее продают валюту

Чистая продажа иностранной валюты населением Украины с начала года превысила 1,1 млрд долл. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook.

"Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала мая составила 150 млн долл., безналичной - 61 млн долл. С начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила 1,1 млрд долл.", – написал он.

Кроме того, он отметил, что на межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на инвалюту, который формировался на форвардном сегменте рынка. По его словам, чистая продажа банками иностранной валюты клиентам составила 11 млн долл. в среднем за день.

Однако банки компенсировали чистую продажу иностранной валюты с позиции за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у физлиц.

По его словам, международные резервы НБУ по состоянию на 26 мая составили 27,9 млрд долл.

Как сообщалось, согласно данным Нацбанка, в апреле украинцы сократили покупку наличной валюты на 5,8% – до 1,37 млрд долл. В то же время продажа наличной валюты выросла на 7,4% – до 1,84 млрд долл., что является рекодным значением за время ведения статистики. С учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в марте превысила покупку на 545,9 млн долл.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Из-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — ReutersИз-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — Reuters
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Индонезия выпустит национальную цифровую валютуИндонезия выпустит национальную цифровую валюту
Основатель криптобиржи рассказал, как украинцы отреагировали на падение биткоинаОснователь криптобиржи рассказал, как украинцы отреагировали на падение биткоина
Самые богатые украинцы за год увеличили свой капитал на 42% - ForbesСамые богатые украинцы за год увеличили свой капитал на 42% - Forbes
НБУ показал, в каком виде продают на металлолом копейкиНБУ показал, в каком виде продают на металлолом копейки
В апреле украинцы продали рекордную сумму валютыВ апреле украинцы продали рекордную сумму валюты
В марте украинцы увеличили продажу наличной валютыВ марте украинцы увеличили продажу наличной валюты
Только 11% наличных украинцы снимают в «чужих» банкоматахТолько 11% наличных украинцы снимают в «чужих» банкоматах
Украинцы стали реже оплачивать картами зарубежный шопингУкраинцы стали реже оплачивать картами зарубежный шопинг
За год украинцы потратили 17 миллиардов сбереженийЗа год украинцы потратили 17 миллиардов сбережений
Латвийская авиакомпания начала продавать авиабилеты за криптовалютуЛатвийская авиакомпания начала продавать авиабилеты за криптовалюту
Последние новости
Подгружаем последние новости