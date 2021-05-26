В Британии заговорили о полном запрете импорта стали из Китая

Сэр Эндрю Кук, председатель компании William Cook Holdings, находящейся в Шеффилде, выступил с резким заявлением о "критической проблеме безопасности", связанной с наводнением дешевой китайской сталью машиностроительных рынков страны, и выразил опасения за выживание британской стратегической сталелитейной промышленности, если Лондон не примет эффективных мер по ограничению импорта стали из Китая.



В серии резких замечаний сэр Эндрю поставил под сомнение качество стали китайского производства и целостность национальной деловой практики, которую он охарактеризовал как действия "командной экономики", стремящейся установить монополию на сталелитейную промышленность.



Назвав ситуацию "безумием", сэр Эндрю сказал: "Китайская сталь, скидываемая в Великобритании по ценам ниже себестоимости, уже поставила отечественную промышленность на колени. Наша сталелитейная промышленность нуждается, откровенно говоря, в полном запрете на сталь китайского производства".



Сэр Эндрю сделал свое заявление в критическое время для сталелитейной промышленности Великобритании. Его комментарии последовали после того, как Liberty Steel подтвердила, что намерена продать свое предприятие в Стоксбридже и сосредоточить свое внимание на производстве "зеленой" стали в Ротерхэме, что поставило под сомнение будущее сотен рабочих мест.



"Большая часть сталелитейной промышленности Великобритании уже принадлежит Китаю, а большая часть остальной части является частью империи Liberty Steel. В основе недавних серьезных трудностей Liberty лежит решительная политика Китая по монополизации мирового производства стали, полностью игнорирующая как стоимость, так и качество".



Он добавил: "Правительству следует игнорировать призывы Международной ассоциации торговли сталью снизить ограничения на импорт китайской стали. Им нравится китайская сталь, потому что чем дешевле они могут купить, тем больше их прибыль. Но пора поставить на первое место национальные интересы. Британии нужна отечественная сталелитейная промышленность: наши сталелитейные заводы могут быть прибыльными, и это зависит от наших чиновников, обязанных дать им защиту от демпингового импорта, которой они заслуживают".



