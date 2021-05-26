Киев объявил тендер на капитальный ремонт Крещатика за 741 млн гривен

Планируют заменить не только асфальт, но и тротуары и коммуникации.

Киев объявил тендер на капитальный ремонт Крещатика за 741 млн гривен
Фото: Lb.ua

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" 24 мая объявила тендер на капитальный ремонт улицы Крещатик с ожидаемой стоимостью 741 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте "Прозорро".

Мэр Киева Виталий Кличко давно говорил о планах отремонтировать Крещатик. В 2018 году он говорил, что улица в "уставшем" состоянии, и обещал, что через год ее будет не узнать. Но ремонт тогда так и не начался, и позже Кличко анонсировал масштабный ремонт Майдана Незалежности и Крещатика уже на 2021 год.

По условиям тендера, работы должны завершиться к концу 2023 года.

Подрядчик должен будет не только заменить асфальт, но и переложить тротуары, отремонтировать подземные переходы на перекрестке с Прорезной и на примыкании к Майдану Незалежности, сделать несколько подъемников для людей с инвалидностью, смонтировать систему видеонаблюдения, отремонтировать коллекторы и колодцы, высадить каштаны и тому подобное.

Напомним, что в 2020 году на Крещатике вместо традиционных каштанов высадили можжевельник. Киевские власти объяснили, что на улице скоро будут делать ремонт, поэтому высаживать крупномерные деревья до реконструкции нет смысла.

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