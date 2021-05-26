В Австралии заявили о разработке аккумуляторов без лития

В Австралии заявили о разработке аккумуляторов без лития

Австралийская компания Graphene Manufacturing Group (GMG) из Брисбена на основе разработки Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Квинслендского университета (UQ) анонсировала аккумуляторы, которые значительно превосходят распространенные литиевые батареи.

Управляющий директор GMG Крейг Николь считает, что, хотя элементы его компании - не единственные разрабатываемые графеновые алюминиево-ионные аккумуляторы, они, несомненно, являются самыми мощными, надежными и быстро заряжающимися, что подтверждается публикацией в германском рецензируемом научном журнале Advanced Functional Materials.

По сообщению компании, ее аккумуляторы способны накапливать втрое больше энергии, чем лучшие существующие элементы на основе алюминия, заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных ячеек, не перегреваются и работают при отрицательных температурах. Хотя по плотности накапливаемой энергии они на 30-40% хуже литий-ионных батарей (150 Вт*ч/кг против 265 Вт*ч/кг), но существенно превосходят их и аналогичные разработки Стэнфордского университета по удельной мощности (до 7 кВт/кг).

Руководитель компании уверен, что новая технология может очень быстро перейти в стадию промышленного применения, поскольку разработанные аккумуляторы не требуют изменения формы батарейных отсеков или напряжения питания.

Отдельным достоинством своей технологии К.Николь называет доступность материалов для производства батарей: алюминиевая фольга, хлорид алюминия, ионная жидкость и мочевина. Все материалы доступны в Австралии и могут безопасно производиться в странах "первого мира", тогда как добыча и производство лития сосредоточены в Китае.

Еще одним преимуществом новых аккумуляторов должна стать их стоимость. Если литий подорожал с 1460 долл. за тонну в 2005 году до 13000 долл. за тонну в мае 2021 года, то алюминий за тот же период вырос только с 1730 долл. до 2078 долл. за тонну. Также в графеновых алюминиево-ионных элементах GMG не используется медь, стоимость которой сейчас держится около 10 000 долл. за тонну.

В первую очередь GMG планирует вывести на рынок батарею в формате "таблетки", которая будет способен заряжаться менее чем за минуту и выдавать втрое больше энергии, чем такой же литиевый элемент. Тестирование продукции заказчиком должно состояться в 4 квартале 2021 года. Через 1,5 года компания рассчитывает предоставить клиентам на тестирование батареи для телефонов и ноутбуков.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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