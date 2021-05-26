Расформированную после бунта одесскую колонию №51 выставили на приватизацию за 223 млн гривен
Тюрьма не работает с 2019 года.
Фонд государственного имущества выставил на продажу имущество Южной исправительной колонии (№51), не работающей с 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.
Объект состоит из инженерных сетей и зданий общей площадью 52 473,8 кв. м, расположенных на земельном участке 5,98 га. Стартовая цена объекта составит 223,25 млн гривен, а первая попытка продать его состоится 25 июня.
Учреждение исполнения наказаний на улице Люстдорфская дорога, 9 не функционирует с июня 2019 года - после того, как там произошел бунт заключенных. С тех пор территория приходит в упадок, а государство ежегодно тратит на ее содержание больше 18 миллионов гривен.
"Приватизация этого масштабного объекта позволит привлечь средства на развитие новой тюремной инфраструктуры европейского типа, а также создать в Одессе новое современное пространство", - говорится в сообщении.
Одесская колония №51 стала третьей тюрьмой, которую выставили на продажу, но ни на одну из них пока не нашлось покупателя.
На продажу выставлены также Ирпенский исправительный центр (№132) в поселке Коцюбинское (являющемся анклавом Киевской области в Киеве) и Львовская исправительная колония (№48).
Всего в рамках приватизации тюрем планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии и не использующихся по назначению.
Содержать закрытые учреждения, не выполняющие своей функции, государству невыгодно, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно.