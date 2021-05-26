Расформированную после бунта одесскую колонию №51 выставили на приватизацию за 223 млн гривен

Тюрьма не работает с 2019 года.

Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества выставил на продажу имущество Южной исправительной колонии (№51), не работающей с 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

Объект состоит из инженерных сетей и зданий общей площадью 52 473,8 кв. м, расположенных на земельном участке 5,98 га. Стартовая цена объекта составит 223,25 млн гривен, а первая попытка продать его состоится 25 июня.

Учреждение исполнения наказаний на улице Люстдорфская дорога, 9 не функционирует с июня 2019 года - после того, как там произошел бунт заключенных. С тех пор территория приходит в упадок, а государство ежегодно тратит на ее содержание больше 18 миллионов гривен.

"Приватизация этого масштабного объекта позволит привлечь средства на развитие новой тюремной инфраструктуры европейского типа, а также создать в Одессе новое современное пространство", - говорится в сообщении.

Одесская колония №51 стала третьей тюрьмой, которую выставили на продажу, но ни на одну из них пока не нашлось покупателя.

На продажу выставлены также Ирпенский исправительный центр (№132) в поселке Коцюбинское (являющемся анклавом Киевской области в Киеве) и Львовская исправительная колония (№48).

Всего в рамках приватизации тюрем планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии и не использующихся по назначению.

Содержать закрытые учреждения, не выполняющие своей функции, государству невыгодно, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно.

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