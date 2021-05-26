Европейский инвестбанк предоставит 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грант в 7 млн евро на реализацию Программы восстановления, которая включает в себя проект восстановления социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Правительственный портал.

Европейский инвестбанк предоставит 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине
Фото: n-slovo.com.ua

Соответствующее соглашение ЕИБ и Министерство развития общин и территорий подписали 25 мая.

«Новое кредитное соглашение от ЕИБ в размере 340 млн евро, которое мы подписали в прошлом году, будет способствовать еще более масштабной реконструкции социальной инфраструктуры в Украине. А грант в 7 млн евро от ЕС поможет нам в скорейшей реализации запланированного восстановления», — отметил глава Минрегиона Алексей Чернышев.

Куда пойдут деньги

За счет Программы восстановления в Украине будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне.

Речь идет о социальной инфраструктуре, улучшение комуслуг, ремонт административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры (больниц, школ, детсадов, спортивных объектов).

Ожидается, что реализация проектов в рамках Программы принесет пользу для более 13 млн жителей Украины, а также будет стимулировать региональное развитие и быстрее экономический рост в стране.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году сократил инвестиции в Украину до 812 млн евро в 34 проекта по сравнению с 2019-м, когда банк проинвестировал 51 проект на 1,1 млрд евро.

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в украинскую экономику, что сделало Украину вторым крупнейшим получателем средств от этого банка.

В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил 1,1 миллиарда евро.

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