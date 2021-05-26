Томаш Фиала стал владельцем "Украинской правды"

Dragon Capital теперь владеет 100% корпоративных прав на издание и его активы.

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала стал владельцем 100% корпоративных прав на издание "Украинская правда" и все его активы. Они переходят в группу компаний Dragon Capital, сообщается на сайте УП.

Стороны утверждают, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Роль редактора-основоположника будет продолжать Елена Притула.

"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды", - заявил Фиала.

Главный редактор Севгиль Мусаева сообщила, что интересы читателей и украинской общественности останутся на первом месте.

Отмечается также, что Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине.