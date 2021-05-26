Алюминиевые компании Индии возобновляют остановленные проекты

Алюминиевые компании Индии возобновляют остановленные проекты

Несмотря на новую вспышку коронавируса в Индии национальный спрос на алюминий превысил докризисный уровень 2019 г. Вследствие этого индийские компании возвращаются к проектам, которые были приостановлены в прошлом году из-за карантина.

Компания Vedanta Aluminium увеличивает инвестиционный бюджет в текущем финансовом году (апрель/март) до 300 млн долл. Большая часть этой суммы будет направлена на расширение мощностей глиноземного завода Lanjigarh от 2 млн. до 5 млн. т в год.

Как заявил генеральный директор Vedanta Aluminium Аджай Капур, сейчас компания может приобретать глинозем у государственной National Aluminium Company Ltd (NALCO). Но с точки зрения логистики выгоднее будет использовать собственные мощности. В настоящее время компания ведет переговоры с администрацией штата Одиша о получении лицензии на новые месторождения бокситов.

Как заявляет Vedanta, расширение производительности завода Lanjigarh будет играть ключевую роль в увеличение мощностей компании по выпуску алюминия от 1,96 млн до 3 млн т в год.

Компания Hindalco Industries, другой крупный производитель алюминия в Индии, наращивает капиталовложения в текущем финансовом году до 27 млрд. рупий (365 млн долл.) против 16 млрд годом ранее. Средства пойдут, в частности, на реализацию проектов, приостановленных в 2020 г., - новых мощностей по выпуску алюминиевого проката на заводе Hirakud в Западной Бенгалии и экструдированного профиля на предприятии в Даман и Диу.

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