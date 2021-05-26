В Словакии хотят заменить доменные печи электродуговыми

В Словакии хотят заменить доменные печи электродуговыми

Как заявил министр финансов Словакии Игор Матович (Igor Matovic), в середине мая побывавший в США для встречи с руководством корпорации U.S. Steel, которой принадлежит единственный в стране меткомбинат US Steel Kosice, на предприятии может быть реализован проект по замене трех доменных печей двумя электродуговыми.

Цель этого проекта заключается в снижении выбросов углекислого газа на предприятии, способном выплавлять до 4,5 млн т стали в год, на 80%. По словам И.Матовича, без этой перестройки производство стали на комбинате постепенно прекратится.

Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд евро. И.Матович заявляет, что правительство Словакии окажет ему поддержку, насколько это будет разрешено правилами Европейского Союза. В целом на "безуглеродную" модернизацию словацкой промышленности государство готово выделить 363 млн евро.

По оценкам европейской металлотрейдерской ассоциации Eurometal, массовый переход европейских компаний с доменно-конвертерных на электросталеплавильные технологии начнется после 2025 г. вследствие роста платы за выбросы углекислого газа. Но сейчас размер этой платы уже достигает 50-55 евро за т. Если повышение продолжится, то этот процесс сдвинется на более ранние сроки.

Как отмечает Люк Петерс, аналитик из британской исследовательской компании CRU, основная проблема заключается в том, что для получения высококачественной стали необходимо первородное железорудное сырье. Поэтому в новых ЭДП, которые будут устанавливаться на месте доменных печей, в качестве сырья должно будет использоваться восстановленное/горячебрикетированное железо.

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