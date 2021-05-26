Украина запретила импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси

Ограничение действует до октября и может быть продлено.

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг приняла решение временно, до 1 октября 2021 года, запретить импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси.

Решение было принято по инициативе Минэнерго на заседании 26 мая.

"Мы будем совместно мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду, состояние накопления угля, и, как видим, пример этой зимой - импорт был необходим. Вполне вероятно, что мы продолжим ограничение пересечения и после 1 октября, но сегодня мы готовы это сделать [только] до 1 октября", - сказал глава комиссии Валерий Тарасюк.

Напомним, что 17 мая министр энергетики Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси.

"Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом №1396-их правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (РоSSийской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение", - говорилось в письме Галущенко.

По мнению министра, ориентация на импорт электроэнергии из стран-нечленов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.

Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины с ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с последующим присоединением к европейской сети.

При этом он отметил, что ключевым требованием при присоединении ОЭС Украины в ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию.

- Из-за холодной погоды и критически низких запасов угля, с начала января 2021 года Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси, а с февраля - из РоSSии.

В 2020 году в Украине действовал запрет на доступ к межгосударственным сечениям со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, но с 1 января он потерял силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

Ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности в настоящее время не существует.