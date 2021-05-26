СМИ узнали сумму контракта КрАЗа для армии США

Украинская компания "АвтоКрАЗ" подписала контракт на поставку грузовиков для армии США на 53 млн долларов.

Заказчиком выступила компания "US21 Inc." (Фэрфакс, штат Вирджиния, США), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США , пишет Кременчуг оперативный.

"Подробности контракта не разглашаются, но из публикаций в отечественных и зарубежных СМИ "Кременчуг оперативный" узнал, что общая сумма трехлетнего контракта составляет 53 млн. долларов США ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, судя по всему, американцы намерены закупить грузовики КрАЗ-5233ВЕ Спецназ. Это современные армейские бортовые грузовики, которые поставили на конвейер еще в 2008 году. Машина способна брать на борт 6 тонн груза, на шоссе может разогнаться до 120 км/ч.

Как пишет издание, в 2014 году КрАЗ-Спецназ стоил около 52 тыс. долларов США . С учетом общей суммы контракта в 53 млн долларов, можно предположить, что США закупит около 1000 грузовиков.