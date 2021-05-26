Энергомашспецсталь поставит индийской компании BHEL 96-тонный ротор

ПАО "Энергомашспецсталь" завершило изготовление ротора турбины низкого давления для индийской компании Bharat Heavy Electrical Limited. В настоящее время ротор массой 96 тонн готовится к отгрузке заказчику. Поставка крупногабаритного изделия в город Харидвар (Индия) будет осуществляться железнодорожным и морским транспортом.



Договор на производство и поставку ротора турбины низкого давления был подписан между ПАО «ЭМСС» и индийской компанией BHEL в июне 2020 года.



Bharat Heavy Electrical Limited — одна из крупнейших индийских инженерно-промышленных компаний. Занимается производством, распределением и передачей электроэнергии, телекоммуникациями, добычей нефти, газа и полезных ископаемых. Продукцией BHEL являются турбины, трансформаторы, электрические генераторы, обогреватели и другое оборудование.



