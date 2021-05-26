С начала года зафиксировано 322 новые рейдерские атаки — Опендатабот

С начала 2021 года зафиксировано 322 новые рейдерские атаки, в 2020-м — 849. По большинству из них решения в суде еще не приняты. Об этом сообщает Опендатабот.

Фото: wiwo.de

Как изменилась цифра

В 2015 году было зафиксировано лишь 290 дел о рейдерстве. С тех пор их количество увеличилось в 3 раза.

Рейдерские захваты классифицируются по двум статьям уголовного кодекса. Это ст. 205 — подделка документов, предоставляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФОПв, и ст. 206 — противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом.

В суде чаще всего открываются дела по ст. 205 УК. С 254 дел в 2021 году в суд пришло 101 дело.

Дела, связанные с противодействием хозяйственной деятельности и противоправным завладением имуществом, в суд почти не доходят. С начала года из 68 дел до суда не дошло ни одного.

Напомним