Украинцев обяжут платить налоги за овощи и фрукты с собственных участков

Украинцев хотят обязать декларировать и уплачивать налоги за продажу овощей и фруктов, выращенных на участках размером более 0,5 га. В случае принятия новой налоговой реформы за свой урожай фермеры должны будут платить 18% налога на доходы и 1,5% военного сбора.

Сейчас такие правила действуют только для тех, кто владеет участками площадью от 2 га, но вскоре подавать налоговую декларацию должны будут и те, кто владеет всего 50 сотками земли.

Земля для многих украинцев остается дополнительным, а то и основным источником дохода. Пенсионеры часто торгуют на рынках выращенными на собственных приусадебных участках овощами, ягодами и фруктами. Законодательство пока не требует от них платить налоги на доход. Но если окажется, что овощи были выращены на участке не меньше 50 соток, тогда от налоговой не убежишь.

На сегодняшний день от налога на доход освобожден урожай, полученный от продажи овощей, фруктов и ягод, выращенных на участке до 2 га. Если земельный участок больше, закон обязывает человека, который продал урожай, подавать налоговую декларацию и платить с полученных доходов 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Анонсированная на прошлой неделе Владимиром Зеленским налоговая реформа коснется всех ФОПов, владельцев недвижимости, земли, автомобилей и т.д.