Индонезия выпустит национальную цифровую валюту

Банк Индонезии планирует выпустить национальную цифровую валюту (CBDC) для ускорения проведения транзакций. Об этом пишет Reuters.

Индонезия выпустит национальную цифровую валюту
Фото: tasmania-beads.livejournal

Что известно

Цифровая рупия получит статус законного платежного средства. Сроки запуска не уточняются.

В настоящий момент ЦБ оценивает технологию, которая будет лежать в основе CBDC, а также готовность финансовой инфраструктуры.

По данным издания, катализатором решения стал рост популярности безналичных расчетов в условиях пандемии covid-19.

Согласно ЦБ, в апреле число безналичных транзакций в годовом выражении подскочило на 60% до 570 млн, а их объем на 46% — до 3,1 трлн рупий (~$217,5 млрд).

Напомним

В Индонезии запрещено использование криптовалют как платежного средства, в то же время торговля ими не противоречит законам.

Ранее власти Индонезии анонсировали введение налога на прибыль по операциям с криптовалютами.

Цифровая валюта становится популярной

  • 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка еще в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

  • 32% пока не изучали вопрос.

  • Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

  • Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.

  • Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что цифровой евро может быть выпущен уже в ближайшие четыре года.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир». В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.

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