Индонезия выпустит национальную цифровую валюту
Банк Индонезии планирует выпустить национальную цифровую валюту (CBDC) для ускорения проведения транзакций. Об этом пишет
Что известно
Цифровая рупия получит статус законного платежного средства. Сроки запуска не уточняются.
В настоящий момент ЦБ оценивает технологию, которая будет лежать в основе CBDC, а также готовность финансовой инфраструктуры.
По данным издания, катализатором решения стал рост популярности безналичных расчетов в условиях пандемии covid-19.
Согласно ЦБ, в апреле число безналичных транзакций в годовом выражении подскочило на 60% до 570 млн, а их объем на 46% — до 3,1 трлн рупий (~$217,5 млрд).
Напомним
В Индонезии запрещено использование криптовалют как платежного средства, в то же время торговля ими не противоречит законам.
Ранее власти Индонезии анонсировали введение налога на прибыль по операциям с криптовалютами.
Цифровая валюта становится популярной
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54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка еще в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
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32% пока не изучали вопрос.
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Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.
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Ранее «Минфин» писал, что цифровую иену в середине лета начал тестировать центробанк Японии.
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Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что цифровой евро может быть выпущен уже в ближайшие четыре года.
НБУ работает над цифровой гривной
Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.
В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир». В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.
По прогнозам регулятора, уже через 5 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.