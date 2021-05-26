Аферисты получали онлайн-кредиты по поддельным документам, но на реальную карту (видео)

Киберполиция Одесской области прекратила противоправную деятельность четырех одесситов, которые незаконным образом получали деньги в финансовом учреждении. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Аферисты получали онлайн-кредиты по поддельным документам, но на реальную карту (видео)
Фото: myrivska.otg.dp.gov.ua

Что и как делали

Правонарушители заполняли электронную заявку на получение онлайн-кредита, присылали поддельные документы для идентификации личности, а вот номер банковской карты для перевода средств указывали настоящий. Получив заем, злоумышленники снимали деньги через банкомат и тратили их на свои нужды, чем причинили значительный ущерб.

Во время очередной проверки их действия вызвали подозрение у сотрудников финансового учреждения, представитель которой обратился в полицию.

Сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ совместно со следователями Одесского районного управления полиции №?1 прекратили противоправную деятельность злоумышленников. По их месту жительства и работы провели санкционированные обыски, во время которых изъяты документация, компьютерное оборудование, печати и карты, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

Действия четырех одесситов квалифицировали по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, им сообщили о подозрении.

Согласно санкции статьи, за мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники злоумышленникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное следствие, полицейские проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.

Ранее

Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группу хакеров, распространявшую вредоносное программное обеспечение для похищения информации пользователей через приложение Instagram. Один из них разрабатывал вирусы по заказу роSSийского клиента.

Как писал «Минфин», в течение 2020 года с банковских карт украинцев мошенники похитили 271,4 млн грн. Из них только 19,4 млн грн приходится на мошенничество в интернете, остальные (252 млн грн) — это потери вследствие социальной инженерии.

«Социальная инженерия особенно опасна, если сочетается с перехватом управления сим-картой жертвы. При похищение сим-карты средние потери пострадавших где-то втрое больше», — рассказал в интервью «Минфину» директор ЕМА Александр Карпов.

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