Китайские компании реализуют в Индонезии крупный никель-кобальтовый проект

Китайские компании реализуют в Индонезии крупный никель-кобальтовый проект

Китайские компании Yongrui Holdings (входит в группу Tsinghan, которая является крупнейшим производителем нержавеющей стали в мире), Zhejiang Huayou Cobalt Co и производитель аккумуляторов для электромобилей EVE Energy, а также сингапурская холдинговая компания Glaucous International, основанная в 2021 г., запускают новый никель-кобальтовый проект в Индонезии.

В промышленной зоне Weda Bay на острове Хальмахера планируется построить комбинат, который будет выпускать продукцию, используемую для изготовления аккумуляторов. Его мощность в пересчете на чистые металлы составит 120 тыс. т никеля и 15 тыс. т кобальта в год. Стоимость проекта оценивается в 2,08 млн долл.

При этом для Huayou Cobalt это уже будет третий крупный проект за последнее время. Ранее компания совместно с Tsingshan Holding Group навала строительство предприятия по производству сульфата никеля аккумуляторного качества. Кроме того, компания покупает за 1,35 млрд. юаней (210 млн долл.) 38,6% акций компании Tianjin B&M Science and Technology Co (B&M), выпускающей сами аккумуляторы.

Как отмечает компания Benchmark Mineral Intelligence (BMI), спрос на материалы, используемые для электромобильных аккумуляторов, в ближайшие годы будет расти высокими темпами. Компания, в частности, предсказывает дефицит на мировом рынке кобальта с 2023 г.

Недавно корпорация Glencore сообщила, что в 2022 г. возобновит производство на медно-кобальтовом руднике Mutanda в ДР Конго, который, по оценкам BMI, будет ежегодно выдавать до 20 тыс. т кобальта в год. Но, по расчетам компании, чтобы покрыть потребности рынка, до 2030 г. необходимо увеличить глобальное производство кобальта на 80 тыс. т в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Из-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — ReutersИз-за падения биткоина и Ethereum крипторынок потерял $1 триллион — Reuters
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
В середине мая китайские металлурги сократили объемы производстваВ середине мая китайские металлурги сократили объемы производства
АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской областиАМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской области
Электротяжмаш поставил польской компании очередную партию электродвигателейЭлектротяжмаш поставил польской компании очередную партию электродвигателей
Гендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должностиГендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должности
С 2004 года ЕИБ потратил на украинские проекты 7,5 млрд евроС 2004 года ЕИБ потратил на украинские проекты 7,5 млрд евро
Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%
Биржа Nasdaq приостановила трансляцию котировок компании Баффета Berkshire HathawayБиржа Nasdaq приостановила трансляцию котировок компании Баффета Berkshire Hathaway
НБУ исключил четыре страховые компании из реестра финучрежденийНБУ исключил четыре страховые компании из реестра финучреждений
Total возобновит крупный проект по сжижению природного газа в Папуа - Новой ГвинееTotal возобновит крупный проект по сжижению природного газа в Папуа - Новой Гвинее
Liberty Steel заявила о достаточном финансировании своих проектовLiberty Steel заявила о достаточном финансировании своих проектов
Последние новости
Подгружаем последние новости