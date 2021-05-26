Компания ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии в 2021 году, а первый концентрат ожидается к концу 2023 года



Компания реализует проект по добыче руды объемом 5 млн тонн с 2011 года и начала расширение до 15 млн тонн в год в 2013 году.



Проект был остановлен на втором этапе, когда подрядные компании отказались от контракта в связи с началом кризиса, вызванного лихорадкой Эбола в Западной Африке в 2014 году.



24 мая компания ArcelorMittal сообщила, что завершила пересмотренное технико-экономическое обоснование модульного строительства обогатительной фабрики на 15 млн тонн с согласованными мощностями рудника, обогатительной фабрики, железной дороги и порта.



По словам компании, для завершения проекта потребуется около $800 млн. При этом в ArcelorMittal подчеркнули, что около 85% закупок уже выполнены.