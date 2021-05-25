Строительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУ

За год в Украине закрылись пять вагоностроительных заводов.

В течение последних лет в Украину было ввезено 20 тысяч списанных в РоSSийской Федерации вагонов с истекшим сроком эксплуатации. Импорт старых вагонов из РФ привел к снижению производства украинских вагоностроительных предприятий втрое. Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев в колонке на ЦТС.

По словам Ильичева, количество вагоностроительных заводов в Украине снизилось с 12 в 2019 году до 7 в 2020 году. При этом в 2011-2012 годах в Украине производилось около 50 тысяч вагонов в год, часть из которых экспортировалась в РФ .

"Учитывая достаточно мощный сектор железнодорожных перевозок в Украине, второй по размерам среди стран бывшего СССР , именно внутренний рынок мог бы стать мощным источником для развития отечественного вагоностроения", - пишет Ильичев.

В 2018 и 2019 году, преимущественно для внутреннего рынка, было произведено 11,5 и 10,6 тыс. вагонов соответственно.

"Но вместо того, чтобы реализовывать комплексную модель обеспечения Украины железнодорожным транспортом с использованием возможностей отечественных предприятий, мы увидели, что в течение последних нескольких лет в Украину было ввезено из РФ 20 тысяч списанных вагонов", - пишет глава ФРУ.

По его словам, около тысячи вагонов было ввезено в Украину после введения эмбарго в 2019 году. В ФРУ призывают Мининфраструктуры довести до конца принятие Программы обновления грузового подвижного состава, которая была анонсирована еще в марте 2020 года.

Эта программа должна предусмотреть ежегодный вывод из эксплуатации старых вагонов в объеме не менее 12-15 тысяч единиц с одновременной заменой новым, в том числе инновационным, подвижным составом (не менее 25% начиная с 2021 ежегодно, с постепенным наращиванием доли инновационных вагонов в общем объеме ). Реализация такой программы, по подсчетам ФРУ, обеспечит: поступление в бюджеты всех уровней в размере 31 млрд грн; прирост ВВП на 2,3%, с учетом мультипликационного эффекта - на 8%; около 15 тыс. рабочих мест в вагоностроении и более 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.