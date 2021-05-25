Каждая седьма гривна из бюджета уходит на выплату долгов

Каждая седьма гривна из бюджета уходит на выплату долгов

На обслуживание государственного долга в первом квартале 2021 года была направлена каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета, заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 56%, до 147 млрд грн, и составили 38% расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ, - подчеркнул Пацкан. - Только на обслуживание государственного долга в отчетном периоде направлена каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета".

В то же время, в первом квартале вследствие ревальвации гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 млрд грн - до 2,5 трлн грн.

Пацкан отметил, что в январе-марте государственный бюджет выполнялся в условиях спада экономики, который продолжается с первого квартала 2020 года.

Комментируя ситуацию с доходами, глава Счетной палаты отметил перевыполнение плана на 9,9 млрд грн, или 4,7%.

Пацкан также добавил, что в первом квартале размещение облигаций внешних государственных ссуд не осуществлялось, средства очередного транша МВФ и других международных финансовых организаций в общий фонд не поступали. Как следствие - общий фонд не получил 42 млрд грн предусмотренных в плане поступлений от внешних заимствований. Кроме того, поступило на 2,7 млрд грн меньше плана средств от приватизации.

Это стало основной причиной невыполнения плана на январь-март 2021 года поступлений общего фонда на 35 млрд грн, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов.

При этом расходы в первом квартале не проведены на 22,7 млрд грн (или 8,2% от плана).



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