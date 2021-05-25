Суд признал незаконным смену руководства ЗТМК

24 мая 2021 года Центральный апелляционный хозяйственный суд Украины своим решением №908/1767/20 признал незаконным назначение и.о. директора Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) Сергея Лубенникова и увольнение Владимира Сивака с должности директора ЗТМК. Об этом говорится в заявлении компании Group DF Дмитрия Фирташа.



По словам пресс-службы Group DF, это второе решение суда, подтвердившее незаконность смены менеджмента на комбинате и многочисленные нарушения в ходе проведения собрания участников ЗТМК. Собрание было инициировано Фондом Госимущества Украины и проведено 29 мая 2020 года.



Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение первой судебной инстанции. 9 ноября 2020 года Хозяйственный суд Запорожской области признал незаконной смену менеджмента на ЗТМК и отменил действия регистратора, внесшего информацию о смене руководства компании в едином государственном реестре юрлиц. Решение было принято по иску миноритарного акционера ЗТМК компании Tolexis Trading Limited (входит в Group DF). В свою очередь ФГИУ не согласился с данным решением и в декабре 2020 года подал апелляцию.



28 апреля 2021 года Хозяйственный суд города Киева признал недействительным приказ Фонда Госимущества Украины №1971 от 7 декабря 2020 года о приватизации Запорожского титано-магниевого комбината.



"ФГИУ опять проиграл. Смена менеджмента на ЗТМК была признана незаконной из-за многочисленных процессуальных (процедурных) нарушений, допущенных ФГИУ во время проведения собрания участников", – отметил Роман Чишинский адвокат Tolexis Trading Limited.



"Фонд Госимущества систематически игнорирует законные права миноритарного инвестора ЗТМК. При смене менеджмента ФГИУ провел собрание акционеров даже не уведомив компанию Tolexis Trading Limited, собственника 49% акций о проведении собрания", – добавил он.



ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.



51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.



