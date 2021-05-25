Квартиры в новостройках до осени резко подорожают

Цены на жилье в новостройках осень 2021 года резко начнут расти. Причиной станет запрет на использование асбестосодержащих материалов в строительстве, которые придется заменять на более дорогие аналоги.

Верховная Рада недавно проголосовала за запрет таких материалов, как шифер, асбестовые трубы и теплоизоляционные асбестоцементные листы. Такие изменения в законодательстве повлияют на стоимость строительства, отметили застройщики.

В прошлом году карантин и локдауны приостановили строительство, и спрос на жилье в новостроях снизился. Сейчас тенденция идет к увеличению строительства и спроса.

Если в 2021 году стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 10-15%, то уже весной этого года подорожание составило еще 10-12%, а до осени цены увеличатся еще на 20%. Объемы строительства сейчас намного меньше, чем в 2020 году. Только около 35% застройщиков в Украине продолжают строительство и вводят новые дома в эксплуатацию.

В то же время, спрос на вторичное жилье растет. Особенно серьезный ажиотаж отмечается в столице и крупных городах страны. По статистике, в 2021 году украинцы начали чаще покупать небольшие 1- и 2-комнатные квартиры в старых домах, площадь которых не превышает 50 квадратных метров.

В период пандемии украинцы начали вкладывать деньги в доступную для них недвижимость, чтобы получать "пассивный" доход.