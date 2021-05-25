Налоговики перевыполнили план по наполнению бюджета на 7,6 млрд грн

Налоговики перевыполнили план по наполнению бюджета на 7,6 млрд грн

За первый квартал 2021 года Государственная налоговая служба перевыполнила индикативные показатели по поступлениям в бюджет на 6,2% или на 7,6 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бюджет поступило на 16,1% или на 17,9 млрд грн больше, сообщает в Госналоговой.

Отмечается, что существенным был рост поступлений НДС с произведенных в Украине товаров. Рост относительно 2020 года составил почти 1,5 раза, а индикатив перевыполнен на 12,3% – на 4,2 млрд грн.

Кроме того, отмечается, что поступления налогов в бюджеты и государственные целевые фонды выросли и в годовом разрезе. Так, в 2020 году поступления налогов выросли на 13,5% при росте ВВП по номиналу на 5,4%.

Основным составляющим такого роста стало поступление НДС от производимых товаров. Темп прироста этого налога составил 36,8%.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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