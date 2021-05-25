Fitch прогнозирует стагнацию на мировом рынке ЖРС после 2025 года

По прогнозу Fitch Solutions, мировое производство железорудного сырья в 2021-2025 гг. будет увеличиваться, в среднем, на 2,4% в год. Совокупный прирост составит 378 млн. т за пять лет. В предыдущее пятилетие оно снижалось, в среднем, на 2% в год из-за спада в Китае и закрытия части мощностей в Бразилии .



После 2025 г. рост в мировой железорудной отрасли, как ожидается, прекратится из-за снижения спроса, перепроизводства и падения цен. Согласно оценке Fitch, в период с 2026 по 2030 гг. среднегодовые темпы роста составят только 0,4% в год, а к 2030 г. отрасль перейдет в состояние стагнации.



В ближайшие пять лет больше всего будет увеличиваться производство ЖРС в Бразилии — в среднем, на 5,9% в год, от 391 млн. т в 2020 г. до 529 млн. т в 2025 г. Корпорация Vale в 2021-2022 гг. должна восстановить все свои мощности. Кроме того, продолжится освоение новых месторождений.



В Австралии годовой прирост составит только 1,7% в год против 3,4% в 2016-2020 гг., но этого хватит, чтобы увеличить выпуск на 84 млн. т за пять лет.



Ранее свой прогноз мирового рынка ЖРС опубликовала компания GlobalData. По ее оценкам, в 2021-2025 гг. средние темпы роста мирового производства ЖРС составят 3,7%. К 2025 г. объем выпуска достигнет 2663,4 млн. т, на 15,7% больше, чем ожидается в 2021 г.