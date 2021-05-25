Директора коммунального предприятия Одесского горсовета задержали при получении 50 тыс гривен взятки

За эти деньги чиновник обещал подписать договор и передать в аренду помещение.

Директора коммунального предприятия Одесского горсовета задержали при получении 50 тыс гривен взятки
Архівне фото
Фото: npu.gov.ua

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали директора коммунального предприятия Одесского городского совета во время получения 50 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ.

За эти деньги директор КП обещал подписать договор и передать в аренду помещение площадью 200 м кв.

"Раскрыли деятельность коммунальщика оперативники управления стратегических расследований в Одесской области с коллегами-правоохранителями. Вчера, 24 мая, чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, а с места происшествия изъяли всю сумму средств", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса и избрания меры пресечения.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали на взятке главу одной из общин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Компания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллионаКомпания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Предприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убыткаПредприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убытка
НАБУ сообщило о подозрении еще семерым в деле завладения 1,2 млрд гривен "ВиЭйБи Банка"НАБУ сообщило о подозрении еще семерым в деле завладения 1,2 млрд гривен "ВиЭйБи Банка"
Иваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривеньИваньковский спиртзавод продали за 90 млн гривень
Регулятор утвердил десятилетний план развития ГТС на 37 млрд гривенРегулятор утвердил десятилетний план развития ГТС на 37 млрд гривен
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен
В Николаеве задержали рекордную контрабанду, товар выгружают вторые суткиВ Николаеве задержали рекордную контрабанду, товар выгружают вторые сутки
Следователя СБУ Львовщины подозревают в присвоении арестованной "ювелирки" на 8,5 млн гривенСледователя СБУ Львовщины подозревают в присвоении арестованной "ювелирки" на 8,5 млн гривен
Личного водителя руководителя НААН уличили в получении зарплат на шести госпредприятияхЛичного водителя руководителя НААН уличили в получении зарплат на шести госпредприятиях
Последние новости
Подгружаем последние новости