Директора коммунального предприятия Одесского горсовета задержали при получении 50 тыс гривен взятки

За эти деньги чиновник обещал подписать договор и передать в аренду помещение.

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали директора коммунального предприятия Одесского городского совета во время получения 50 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований НПУ.

За эти деньги директор КП обещал подписать договор и передать в аренду помещение площадью 200 м кв.

"Раскрыли деятельность коммунальщика оперативники управления стратегических расследований в Одесской области с коллегами-правоохранителями. Вчера, 24 мая, чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, а с места происшествия изъяли всю сумму средств", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса и избрания меры пресечения.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали на взятке главу одной из общин.