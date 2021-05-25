Стартапы начали терять интерес к слияниям со SPAC

Выход на биржу с помощью SPAC (special purpose acquisition company) — компаний-пустышек — становится непопулярным у стартапов. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: fool.com

Что известно

Газета опросила руководителей компаний, которые планируют выйти на биржу в течение ближайших лет. Многие из них скептически относятся к перспективе слияния со SPAC.

WSJ приводит исследование Silicon Valley Bank, которое показало, что компании, выходящие на биржу с помощью SPAC-слияния, в половине случаев не достигали собственных прогнозов по доходам, а в 42% и вовсе столкнулись с падением финансовых показателей.

По результатам исследования университета Флориды, которые также приводит WSJ, компании, которые вышли на биржу с помощью SPAC-слияния, оказались в большей степени подвержены волатильности.

Для проведения исследования были отобраны 44 стартапа, которые в период с начала 2020 года до апреля текущего выходили на биржу путем слияния. Как оказалось, в среднем за год их котировки просели на 12,6%, а компании, вышедшие на биржу с помощью классического IPO, потеряли меньше — 10,7%.

Опрошенные газетой директора компаний сообщили, что в больших количествах получают электронные письма с предложениями от компаний-пустышек.

Джейми Ходари, генеральный директор коворкинг-стартапа Industrious, рассказал газете, что за последний год к нему обратились около 30 компаний с предложением заключить сделку. Он провел четыре встречи. Некоторые из SPAC, по его словам, вдумчиво относятся к предложениям, но многие хотят только провести слияние — и не важно, с какой именно компанией.

Ситуация на рынке

По данным газеты, сейчас на рынке США слияния ищут примерно 400 компаний-пустышек. Найти партнера для сделки они должны за два года, но, как утверждают собеседники WSJ, если SPAC за полгода все еще не нашла себе компанию, то стартапы ее предпочитают избегать.

Дополнительным ударом по популярности SPAC стало начало разбирательства Комиссии по ценным бумагами и биржам (SEC) США в отношении ряда сделок по слиянию, поскольку при их проведении стороны могли утаивать часть информации от потенциальных инвесторов, чего нельзя сделать при классическом IPO.

Тем не менее у SPAC остаются сторонники. В ряде опрошенных WSJ стартапов считают, что теперь преимущество на переговорах с компаниями-пустышками на их стороне, поскольку они имеют сразу несколько предложений.