Стартапы начали терять интерес к слияниям со SPAC

Выход на биржу с помощью SPAC (special purpose acquisition company) — компаний-пустышек — становится непопулярным у стартапов. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Стартапы начали терять интерес к слияниям со SPAC
Фото: fool.com

Что известно

Газета опросила руководителей компаний, которые планируют выйти на биржу в течение ближайших лет. Многие из них скептически относятся к перспективе слияния со SPAC.

WSJ приводит исследование Silicon Valley Bank, которое показало, что компании, выходящие на биржу с помощью SPAC-слияния, в половине случаев не достигали собственных прогнозов по доходам, а в 42% и вовсе столкнулись с падением финансовых показателей.

По результатам исследования университета Флориды, которые также приводит WSJ, компании, которые вышли на биржу с помощью SPAC-слияния, оказались в большей степени подвержены волатильности.

Для проведения исследования были отобраны 44 стартапа, которые в период с начала 2020 года до апреля текущего выходили на биржу путем слияния. Как оказалось, в среднем за год их котировки просели на 12,6%, а компании, вышедшие на биржу с помощью классического IPO, потеряли меньше — 10,7%.

Опрошенные газетой директора компаний сообщили, что в больших количествах получают электронные письма с предложениями от компаний-пустышек.

Джейми Ходари, генеральный директор коворкинг-стартапа Industrious, рассказал газете, что за последний год к нему обратились около 30 компаний с предложением заключить сделку. Он провел четыре встречи. Некоторые из SPAC, по его словам, вдумчиво относятся к предложениям, но многие хотят только провести слияние — и не важно, с какой именно компанией.

Ситуация на рынке

По данным газеты, сейчас на рынке США слияния ищут примерно 400 компаний-пустышек. Найти партнера для сделки они должны за два года, но, как утверждают собеседники WSJ, если SPAC за полгода все еще не нашла себе компанию, то стартапы ее предпочитают избегать.

Дополнительным ударом по популярности SPAC стало начало разбирательства Комиссии по ценным бумагами и биржам (SEC) США в отношении ряда сделок по слиянию, поскольку при их проведении стороны могли утаивать часть информации от потенциальных инвесторов, чего нельзя сделать при классическом IPO.

Тем не менее у SPAC остаются сторонники. В ряде опрошенных WSJ стартапов считают, что теперь преимущество на переговорах с компаниями-пустышками на их стороне, поскольку они имеют сразу несколько предложений.

По данным Reuters, за первые три месяца 2021 года SPAC-компании в США привлекли больше средств, чем за весь 2020-й, — $83,5 млрд. В прошлом году объем привлеченных средств составил $83,4 млрд. Популярность SPAC связана с простотой выхода на биржу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Компания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллионаКомпания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Активами Liberty Steel заинтересовались китайцы и индийцыАктивами Liberty Steel заинтересовались китайцы и индийцы
Власти Китая начали снижать импорт СПГ из АвстралииВласти Китая начали снижать импорт СПГ из Австралии
Шахтерам начали погашать долги по зарплатеШахтерам начали погашать долги по зарплате
В РоSSии начали готовиться к запрету на экспорт бензинаВ РоSSии начали готовиться к запрету на экспорт бензина
В понедельник опять начали расти цены на топливоВ понедельник опять начали расти цены на топливо
Бензин и дизтопливо опять начали дорожатьБензин и дизтопливо опять начали дорожать
На бирже в Украине начали торговать акциями Facebook, Microsoft и TeslaНа бирже в Украине начали торговать акциями Facebook, Microsoft и Tesla
Интерес к украинским ОВГЗ упал до минимумаИнтерес к украинским ОВГЗ упал до минимума
В Италии озаботились защитой металлургии от интересов КитаяВ Италии озаботились защитой металлургии от интересов Китая
Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 триллионаОбъем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 триллиона
Последние новости
Подгружаем последние новости