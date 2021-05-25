Cмена лидера. Forbes назвал владельца Louis Vuitton богатейшим человеком в мире

Французский миллиардер и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes.

Cмена лидера. Forbes назвал владельца Louis Vuitton богатейшим человеком в мире
Фото: rbc.ua

Рейтинг богатейших

Состояние бизнесмена оценивается в $186,3 млрд, что на $300 млн больше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса, который ранее занимал первое место, а теперь оказался на втором.

На третьем месте находится гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в $147,3 млрд.

По данным Forbes, в марте 2020 года состояние Арно составило $76 млрд. За последние 14 месяцев его состояние выросло на более $110 млрд. 24 мая акции группы Louis Vuitton Mo?t Hennessy выросли еще на 0,4% после начала торгов.

Чем владеет Арно

Холдинг Бернара Арно владеет различными люкс-брендами как одежды, так и аксессуаров, парфюмерии и алкогольных напитков. Среди них Christian Dior, Louis Vuitton, Hennessy, Givenchy, Kenzo, Bulgari.

Весной прошлого года миллиардер впервые вошел в первую тройку ежегодного списка богатейших людей мира по версии Forbes. Тогда совокупное состояние Арно и его семьи эксперты издания оценили в $76 млрд.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что миллиардер Бернар Арно, который является президентом и CEO группы компаний Louis Vuitton Mo?t Hennessy, из-за пандемии потерял больше денег, чем кто-либо на планете.

За свой 71 год, пережил несколько кризисов, но ни один не был похожа на нынешний, который ударил по всей его армаде из более 70 брендов от Dior до Fendi.

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