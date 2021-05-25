Goldman Sachs признал биткоин классом активов
Биткоин стал инвестиционным активом, который проходит фазу принятия. Об этом заявил глава департамента цифровых активов инвестиционного банка Goldman Sachs Мэтью Макдермотт. Об этом пишет РБК со
Что известно
В письме Global Marco Research он признал растущий спрос на криптовалюты среди институциональных инвесторов и управляющих активами.
По словам Макдермотта, непоследовательные действия регуляторов могут оказать негативное влияние на развитие рынка цифровых активов. В то же время решения по хранению криптовалют стали безопаснее.
Часть клиентов Goldman Sachs проявляет интерес к криптовалюте. Помимо биткоина клиенты инвестиционного банка также обращают внимание на Ethereum, рассказал топ-менеджер.
По его словам, Goldman Sachs предложит доступ корпоративным клиентам к криптовалюте через фонд или структурированные продукты.
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что Goldman Sachs предложит своим клиентам возможность зарабатывать на изменениях курса биткоина, получая расчеты в фиатной валюте.
Сообщалось, что во втором квартале текущего года клиенты банка смогут напрямую инвестировать в криптовалюты.
Goldman Sachs стал вторым крупным инвестиционным банком, который добавит возможность для клиентов вкладывать средства в криптовалюты.
В начале марта президент Goldman Sachs Джон Уолдрон сообщал, что банк ищет возможности для удовлетворения возросшего клиентского спроса на биткоин. По его словам, интерес инвесторов к главной цифровой монете продолжает расти.
Первым этот сделал Morgan Stanley. В апреле банк откроет доступ к трем фондам, основанным на криптовалюте. Вкладывать в них деньги смогут только инвесторы, у которых уже есть активы на сумму от $2 млн.