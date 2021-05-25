Шмыгаль спрогнозировал рост цен на землю на 100% за три-пять лет

Правительство обещает, что землевладельцы выиграют от открытия рынка.

Шмыгаль спрогнозировал рост цен на землю на 100% за три-пять лет
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что за три-пять лет после открытия рынка земли ее стоимость вырастет минимум на 100%.

Об этом он сказал во время своего выступления на форуме "Украина 30. Земля".

"В первую очередь от реформы выиграют украинские землевладельцы - около 7 млн украинцев, имеющие в собственности земельные участки. В течение последних 20 лет землевладельцы не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в других странах", - сказал Шмыгаль.

"Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки, такие оценки экспертов", - спрогнозировал премьер.

Напомним, что в марте 2020 года Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Он предусматривает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Компания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллионаКомпания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Китай обвинил спекулянтов в росте цен на рудуКитай обвинил спекулянтов в росте цен на руду
Власти ожидают рекордных 100 млн га урожая масличных и зерновых культур в 2021 годуВласти ожидают рекордных 100 млн га урожая масличных и зерновых культур в 2021 году
Кабмин упростил работу бизнеса с «кассовыми аппаратами в смартфоне»Кабмин упростил работу бизнеса с «кассовыми аппаратами в смартфоне»
В Ираке построили прокатный завод за 100 млн долл.В Ираке построили прокатный завод за 100 млн долл.
Рынку меди предрекают умеренный ростРынку меди предрекают умеренный рост
В мае-июне состоится более 100 аукционов в рамках большой и малой приватизации, - Кирилл ТимошенкоВ мае-июне состоится более 100 аукционов в рамках большой и малой приватизации, - Кирилл Тимошенко
Государственное регулирование цен не распространяется на "премиальное" топливо, - МинэкономразвитияГосударственное регулирование цен не распространяется на "премиальное" топливо, - Минэкономразвития
Маск снова спровоцировал рост Dogecoin: альткоин подорожал на 17%Маск снова спровоцировал рост Dogecoin: альткоин подорожал на 17%
Шмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривенШмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривен
В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – ШмыгальВ Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости