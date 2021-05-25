Шмыгаль спрогнозировал рост цен на землю на 100% за три-пять лет

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что за три-пять лет после открытия рынка земли ее стоимость вырастет минимум на 100%.

Об этом он сказал во время своего выступления на форуме "Украина 30. Земля".

"В первую очередь от реформы выиграют украинские землевладельцы - около 7 млн украинцев, имеющие в собственности земельные участки. В течение последних 20 лет землевладельцы не могли законно продать свои земли, а также не получали справедливую стоимость аренды, которая в Украине в несколько раз ниже, чем в других странах", - сказал Шмыгаль.

"Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки, такие оценки экспертов", - спрогнозировал премьер.

Напомним, что в марте 2020 года Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Он предусматривает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.