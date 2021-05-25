Совокупный мировой долг вырос на 24 трлн долл.

Совокупный мировой долг вырос на 24 трлн долл.

На 24 трлн долларов увеличился в прошлом году совокупный мировой долг. Об этом сообщили журналисты "Первого Делового" телеканала со ссылкой на телеканал CNBC.

Анализ сделали эксперты из Moody’s Analytics. Это, как говорят специалисты, новый исторический максимум — 36,6% от валового внутреннего продукта. Речь идет о все секторах — государственный, корпоративный, домашний и финансовый.

Больше всего — вдвое — выросла государственная задолженность. Ее доля составляет сейчас треть в общем объеме мирового долга. А это в свою очередь, считают аналитики, увеличит и без того гигантский разрыв между развитыми и бедными странами. В большинстве из них — Индии, Аргентине и Малайзии — пока фиксируют новый пик заболеваемости коронавирус. Тогда как в развитых государствах — Соединенных Штатах, Австралии и Великобритании — пандемия отступает.

Главная причина, считают эксперты, — разные темпы вакцинации населения. В то же время развивающимся странам, вероятно, придется уменьшить стимулы для удержания своего долга под контролем.

МинПром по материалам Первый деловой

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Компания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллионаКомпания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
В мире вырос спрос на никельВ мире вырос спрос на никель
Для погашения долга кредитору Liberty Steel продаст заводДля погашения долга кредитору Liberty Steel продаст завод
Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%
"Нафтогаз" пообещал теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ"Нафтогаз" пообещал теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ
В Ираке построили прокатный завод за 100 млн долл.В Ираке построили прокатный завод за 100 млн долл.
В I квартале объем мировой торговли вырос на 10%В I квартале объем мировой торговли вырос на 10%
Число Cardano-миллионеров выросло в 13 разЧисло Cardano-миллионеров выросло в 13 раз
Фьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тоннуФьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тонну
Цены на золото выросли до 3-месячного пика. Катализаторы — высокая инфляция в США и падение доходности госбондовЦены на золото выросли до 3-месячного пика. Катализаторы — высокая инфляция в США и падение доходности госбондов
За пять лет количество связанных с чиновниками компаний выросло на 20%За пять лет количество связанных с чиновниками компаний выросло на 20%
Последние новости
Подгружаем последние новости