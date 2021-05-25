В апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлолома

В течение апреля 2021 года Китай импортировал 869 279 тонн полуфабрикатов из углеродистых и специальных сталей. Улучшение показателей в годовом сопоставлении – 82,6%, к предыдущему месяцу – 18,7%, сообщает Mysteel Global со ссылкой на официальные таможенные данные.



За январь-апрель объёмы составили 3,2 млн. тонн – на 45,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.



Импорт металлолома на территорию КНР в апреле вырос к марту на 67,3% до 76 250 тонн. С начала года объём составил 161 639 тонн – на 5 379 тонн больше, чем по итогам января-апреля прошлого года.

