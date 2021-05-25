В апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлолома

В апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлолома

В течение апреля 2021 года Китай импортировал 869 279 тонн полуфабрикатов из углеродистых и специальных сталей. Улучшение показателей в годовом сопоставлении – 82,6%, к предыдущему месяцу – 18,7%, сообщает Mysteel Global со ссылкой на официальные таможенные данные.

За январь-апрель объёмы составили 3,2 млн. тонн – на 45,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Импорт металлолома на территорию КНР в апреле вырос к марту на 67,3% до 76 250 тонн. С начала года объём составил 161 639 тонн – на 5 379 тонн больше, чем по итогам января-апреля прошлого года.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
Компания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллионаКомпания The9 заплатила за оборудование для экомайнинга Chia Coin $5,7 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Китай обвинил спекулянтов в росте цен на рудуКитай обвинил спекулянтов в росте цен на руду
Розничный товарооборот Украины в апреле ускорился до 34,3% — ГосстатРозничный товарооборот Украины в апреле ускорился до 34,3% — Госстат
Китайцы задумались о выпуске аккумуляторов в АргентинеКитайцы задумались о выпуске аккумуляторов в Аргентине
Активами Liberty Steel заинтересовались китайцы и индийцыАктивами Liberty Steel заинтересовались китайцы и индийцы
Украина вдвое нарастила импорт битумаУкраина вдвое нарастила импорт битума
Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютамиКитай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами
Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%
Импорт дизельного топлива в Украину сократился на 12%Импорт дизельного топлива в Украину сократился на 12%
Китайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпаниюКитайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпанию
В январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% прокатаВ январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% проката
Последние новости
Подгружаем последние новости