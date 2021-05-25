В мире вырос спрос на никель

Согласно оценке World Bureau of Metals Statistics, в течение первого квартала 2021 года видимый спрос на мировом рынке никеля был выше объёмов производства на 18,5 тыс. тонн (для сравнения - по итогам 2020 года зафиксирован переизбыток предложения в 95,4 тыс. тонн).



За январь-март производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 585,9 тыс. тонн, спрос - 604,4 тыс. тонн.



Китай снизил выплавку на 2,8 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом, при этом видимый спрос составил 311,1 тыс. тонн, что на 43 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В Индонезии производство за первый квартал выросло на 40% в годовом исчислении до 198 тыс. тонн, а спрос удвоился до 83 тыс. тонн. Мировой спрос в целом улучшился на 79 тыс. тонн по сравнению с 2020 годом.



В течение марта 2021 года производство обработанного никеля находилось на уровне 197,3 тыс. тонн, спрос составил 211,2 тыс. тонн.