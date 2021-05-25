Газпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июне

Газпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июне

Грузоотправители (это может быть только "Газпром" - ИФ) не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа через эту страну на июнь.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая - всего 124 млн куб. м в сутки.

Во вторник на месячный аукцион ОГТСУ выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было. Аналогичный исход был и на крупном дополнительном аукционе месячной давности.

Объявление этого аукциона (с перспективой значительного роста предложения на европейском рынке) и его исход оказывают существенное влияние на спотовые цены на газ на европейском рынке. Они снижаются под давлением появления потенциального нового предложения и отскакивают после безрезультатного завершения аукциона. При этом "Газпром" предпочитает не комментировать свои планы относительно краткосрочного бронирования украинских мощностей.

"Газпром" в настоящее время прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если бы "Газпром" принял предложение об использовании дополнительных транзитных мощностей, это бы означало возврат к объемам транспортировки через Украину 2019 года (до нового контракта на транзит и выплат "Нафтогазу" 3 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража).

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из РоSSии находятся на максимуме, но, тем не менее, это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

МинПром по материалам Интерфакс

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