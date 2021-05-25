В Украину возобновились поставки дизельного топлива “Роснефти“

В Украину возобновились поставки дизельного топлива, которое делает "Роснефть". Его ввозом занимается компания Socar New Enegry, сообщает enkorr со ссылкой на собственную информацию.

В частности, 2 тыс. тон роSSийского бензина получила компания из группы ОККО.

Напомним, что поставки нефтепродуктов "Роснефти" в Украину прекратились 1 апреля 2021 года. Швейцарская компания Proton Energy объяснила такое свое решение "давлением украинских силовиков".

Некоторые эксперты считали, что из-за ухода с рынка Proton Energy в Украине в мае будет дефицит автомобильного топлива. Однако, этого не произошло.

Новым экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украину стала SOCAR. В мае 2021 года эта компания должна ввезти в нашу страну более 100 тыс. т дизтоплива и 12 тыс. т сжиженного газа.

Ранее стало известно, что Кабинет Министров на время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, будет осуществлять государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.