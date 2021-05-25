НАБУ сообщило о подозрении еще семерым в деле завладения 1,2 млрд гривен "ВиЭйБи Банка"

Детективы Национального бюро сообщили шести чиновникам Национального банка Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн ЧАО "ВиЭйБи Банк". Также о подозрении по ст.191 Уголовного кодекса сообщено представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарным собственникам банка в получении стабкредита.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Таким образом, общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению 1,2 млрд гривен, возросло до 17 человек.

"Круг подозреваемых пополнили: заместитель начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области, начальник одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области, начальник одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области; директор юридического департамента Национального банка Украины; главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ; директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ; заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка)", - сообщили в НАБУ, отметив, что должности приведены на момент совершения преступления.

Как установило следствие, в октябре 2014 года "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Зная об этих фактах и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банку" на два года, которые банк по завершении этого срока не вернул.

В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых - первый заместитель главы НБУ и бенефициарный владелец "ВиЭйБи Банка".

Напомним, 20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев). На начало октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB банка задержали 7 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября Министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за границей.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук и другие.