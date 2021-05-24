Fitch подтвердил рейтинг 9 украинских городов на уровне «В»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне «В» девяти украинских городов. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.
Параметры рейтинга
В частности, Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне «В» Киева, Одессы, Днипра, Николаева, Запорожья, Львова, Мариуполя Кривого Рога и Харькова.
Прогноз по рейтингам — стабильный.
Рейтинги городов ограничены «страновым» потолком.
В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.
Ранее
В марте текущего года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B со стабильным прогнозом.