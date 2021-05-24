Fitch подтвердил рейтинг 9 украинских городов на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне «В» девяти украинских городов. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

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Параметры рейтинга

В частности, Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне «В» Киева , Одессы, Днипра, Николаева, Запорожья, Львова, Мариуполя Кривого Рога и Харькова.

Прогноз по рейтингам — стабильный.

Рейтинги городов ограничены «страновым» потолком.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

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