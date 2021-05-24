Fitch подтвердил рейтинг 9 украинских городов на уровне «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне «В» девяти украинских городов. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch подтвердил рейтинг 9 украинских городов на уровне «В»
Фото: dw.com

Параметры рейтинга

В частности, Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне «В» Киева, Одессы, Днипра, Николаева, Запорожья, Львова, Мариуполя Кривого Рога и Харькова.

Прогноз по рейтингам — стабильный.

Рейтинги городов ограничены «страновым» потолком.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Ранее

В марте текущего года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B со стабильным прогнозом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Блок рекламы


Похожие новости
На украинских заправках подешевел бензинНа украинских заправках подешевел бензин
В каких странах предпочитают жить экспаты — рейтингВ каких странах предпочитают жить экспаты — рейтинг
На украинский рынок допущены облигации Eurohold — владельца двух украинских страховых компанийНа украинский рынок допущены облигации Eurohold — владельца двух украинских страховых компаний
Украина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей сталиУкраина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей стали
На украинских заправках подешевел бензинНа украинских заправках подешевел бензин
Прибыль украинских банков с начала года упала на 30%Прибыль украинских банков с начала года упала на 30%
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
В Украине на правительственном уровне создали криптовалютную индустриюВ Украине на правительственном уровне создали криптовалютную индустрию
За 2020 год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардовЗа 2020 год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардов
В украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газаВ украинских ПХГ хранится почти 5 млрд кубометров иностранного газа
Последние новости
Подгружаем последние новости