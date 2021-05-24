Новое в налогообложении ТНК: ограничения на выведение прибыли и уплата налогов в странах заработка

Странам Большой семерки (G7) удалось достичь соглашения по налогообложению транснациональных корпораций (ТНК). Об этом пишет unian.net со ссылкой на Financial Times .

Фото: nv.ua

Что ожидают от соглашения

Договоренность стран Большой семерки станет важным фактором и предпосылкой для заключения сделки на официальных переговорах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

Соглашение, которое может быть подписано уже 28 мая, приведет к крупнейшей за последнее столетие встряске в области международного корпоративного налогообложения. Оно серьезно ограничивает способность компаний переводить прибыль в юрисдикции с низкими налогами и обеспечивает, чтобы американские цифровые гиганты платили больше налогов в странах, где они зарабатывают.

Министры финансов проведут онлайн-встречу в пятницу, 28 мая, и личную встречу 4 и 5 июня в Лондоне. На этих переговорах могут быть согласованы основные элементы сделки.

Если сделка будет согласована министрами финансов, лидеры G7 смогут официально подписать соглашениена саммите в британском графстве Корнуолле, который пройдет 11-13 июня.

Контекст

Формально G7 не имеет роли в процессе разработки системы налогообложения, но США , Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада представляют собой мощный блок в разных других организациях.

Источники FT прогнозируют, что международная сделка на уровне ОЭСР может быть заключена к октябрю.

Ранее

Как писал «Минфин», мае 2021 года США снизили минимальную глобальную ставку корпоративного налога с 21% до эффективной ставки в 15%.

В Минфине США заверили другие страны в серьезности своего предложения разрешить при налогообложении прибыли крупнейших транснациональных корпораций учитывать, где именно были получены те или иные доходы.

Средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. В Европе один из самых низких региональных показателей — около 20%.

В Украине ставка корпоративного налога составляет 18%. Для украинских предприятий, которые не являются в Украине налоговыми резидентами, прибыль облагается налогом по ставке 15%.