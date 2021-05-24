Новое в налогообложении ТНК: ограничения на выведение прибыли и уплата налогов в странах заработка

Странам Большой семерки (G7) удалось достичь соглашения по налогообложению транснациональных корпораций (ТНК). Об этом пишет unian.net со ссылкой на Financial Times.

Новое в налогообложении ТНК: ограничения на выведение прибыли и уплата налогов в странах заработка
Фото: nv.ua

Что ожидают от соглашения

Договоренность стран Большой семерки станет важным фактором и предпосылкой для заключения сделки на официальных переговорах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

Соглашение, которое может быть подписано уже 28 мая, приведет к крупнейшей за последнее столетие встряске в области международного корпоративного налогообложения. Оно серьезно ограничивает способность компаний переводить прибыль в юрисдикции с низкими налогами и обеспечивает, чтобы американские цифровые гиганты платили больше налогов в странах, где они зарабатывают.

Министры финансов проведут онлайн-встречу в пятницу, 28 мая, и личную встречу 4 и 5 июня в Лондоне. На этих переговорах могут быть согласованы основные элементы сделки.

Если сделка будет согласована министрами финансов, лидеры G7 смогут официально подписать соглашениена саммите в британском графстве Корнуолле, который пройдет 11-13 июня.

Контекст

Формально G7 не имеет роли в процессе разработки системы налогообложения, но США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада представляют собой мощный блок в разных других организациях.

Источники FT прогнозируют, что международная сделка на уровне ОЭСР может быть заключена к октябрю.

Ранее

  • Как писал «Минфин», мае 2021 года США снизили минимальную глобальную ставку корпоративного налога с 21% до эффективной ставки в 15%.

В Минфине США заверили другие страны в серьезности своего предложения разрешить при налогообложении прибыли крупнейших транснациональных корпораций учитывать, где именно были получены те или иные доходы.

  • Средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. В Европе один из самых низких региональных показателей — около 20%.

В Украине ставка корпоративного налога составляет 18%. Для украинских предприятий, которые не являются в Украине налоговыми резидентами, прибыль облагается налогом по ставке 15%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Блок рекламы


Похожие новости
В каких странах предпочитают жить экспаты — рейтингВ каких странах предпочитают жить экспаты — рейтинг
Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)
На ОПЗ нашли уклонение от уплаты налогов на 41 млн грнНа ОПЗ нашли уклонение от уплаты налогов на 41 млн грн
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налоговМетинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
За 2020 год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардовЗа 2020 год налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардов
Центрэнерго выплатит 230 млн грн дивидендов за счет прибыли в 2020 и 2018 годахЦентрэнерго выплатит 230 млн грн дивидендов за счет прибыли в 2020 и 2018 годах
В странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукциюВ странах Персидского залива могут ввести защитные пошлины на стальную продукцию
Шмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривенШмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривен
Киевляне заплатили с начала года в бюджеты всех уровней 42,1 млрд грн налогов, - ГНСКиевляне заплатили с начала года в бюджеты всех уровней 42,1 млрд грн налогов, - ГНС
80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет80% прибыли ПриватБанка в размере 19,44 млрд грн будет направлено в госбюджет
Последние новости
Подгружаем последние новости